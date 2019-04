Eda z Mostu! je proslulý svůdník. Michal Isteník hraje vikomta de Valmont

Milostné intriky, manipulace a hrátky s city druhých jsou tématem inscenace Nebezpečné vztahy, kterou uvede Městské divadlo Brno. V roli vikomta de Valmont se představí Michal Isteník. Televizní diváci ho znají jako výčepního Edu z populárního seriálu Most!, v Brně ale řadu let patří k oporám BuranTeatru a Městského divadla.