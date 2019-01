Lidé prchali přes falešnou hranici do rukou StB. Akce Kámen je víc než jen český příběh

Do své dokumentární inscenace pak obsadil i neherce, kteří mají s podobným režimem, jaký panoval v Československu, zkušenost; tedy obyvatele bývalé NDR. „Pro mne je to mnohem víc než jen český příběh. Můžeme na tom ukázat, jak autokratické systémy zacházejí se svými občany,“ uvažuje Florian Fischer.

„Je to úžasný příběh, mohl by z něho být hollywoodský film, mohl by to být film od Hitchcocka,“ říká německý režisér Florian Fischer, který během příprav studoval v českých archivech a podíval se také na místa, kde se falešné hranice nacházely.

„V téhle historické události se sbíhá celá řada problémů, kterými se mnoho lidí zabývá i dnes. Otázka migrace, otázky jako co vlastně jsou hranice, co je falešné, jak vyprávíme svou vlastní minulost, jak to souvisí s naším chápáním světa a toho, co je přijímáno jako pravda. Když se do téhle historické anekdoty ponoříme, může nám pomoci o něco lépe pochopit současný okamžik,“ pokračuje Fischer.

Akce Kámen, nazvaná podle kamene, který vytyčuje hranici, vznikla už v dubnu 1948. StB tak získávala na nepohodlné lidi kompromitující materiály. Součástí plánu bylo dotyčné vystrašit, přimět je k opuštění země a pak jim za peníze naoko zprostředkovat útěk do americké okupační zóny.