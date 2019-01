Pohádka o střetu jedince s mocí. Český PEN klub ocenil Danielu Fischerovou

Daniela Fischerová publikuje od poloviny sedmdesátých let. Jako dramatička se uvedla v roce 1979 hrou Hodina mezi psem a vlkem. Podobenství inspirované osudy francouzského středověkého básníka Francoise Villona pojednává o střetu nonkonformního umělce s přizpůsobivou společností. Po čtyřech představeních byla hra zakázána a navíc Fischerová nesměla následujících osm let svá díla uvádět na jevišti.

Těžiště tvorby Daniely Fischerové leží právě v jejích dramatických dílech z 80. let. I v následujících dvou hrách – vycházejících z pohádkových motivů (Princezna T.) a krysařské i faustovské legendy (Báj) – zpracovává téma střetávání moci s jedincem, který nechce podlehnout zhoubnosti pragmatismu. Paralela s normalizační dobou je nasnadě.

Horor pro Chytilovou, pohádky pro děti

V době, kdy její hry divadla nesměla uvádět, našla Fischerová tvůrčí alternativu v psaní scénářů krátkých a animovaných filmů, například k večerníčku Pohádky z Větrné Lhoty. Podle jejího scénáře natočili své pozdější filmy také dva představitelé československé nové vlny: Jaromil Jireš drama Neúplné zatmění a Věra Chytilová hororový příběh Vlčí bouda.

Fischerová je také autorkou řady rozhlasových her (Čeho se bojí mistr; Zapřený Albert; Král omylů) a výrazně se od sedmdesátých let až do současnosti věnuje i tvorbě pro děti a mládež. Z jejího pera vzešly příběhy Princezna labuť, Příhody strýčka Příhody či Milion melounů.

„V krátkých prózách, pohádkách, říkadlech a verších pro děti a mládež prokázala schopnost inteligentně, zajímavě a s respektem k dané věkové kategorii fabulovat a vyprávět,“ oceňuje český PEN klub.