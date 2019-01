Filmová upoutávka týdne: Na pár dní, bereš? Jiří Mádl odkrývá svůj film Na střeše

Hlavní dva hrdiny komorního příběhu ztvárnili Duy Anh Tran a Alois Švehlík, jehož roli měl původně hrát Jan Tříska, který tragicky zemřel těsně před začátkem natáčení.

Švehlík se divákům představí jako nevraživý profesor v důchodu, jemuž náhoda přivede do cesty vietnamského mladíka Songa. Profesor Rypar chlapci, jehož najde ukrytého na střeše svého domu, nabídne na pár dnů azyl. Jejich spolužití přináší mnoho třecích ploch, ale i komických situací.

Jako scenárista a režisér debutoval Jiří Mádl v roce 2015 snímkem o klukovském přátelství a rodinných tajemstvích Pojedeme k moři. Získal za něj Cenu české filmové kritiky pro objev roku, nominován byl i na Českého lva.

Zaujmout „drzostí, humorem a chutí do života“

Mádlova prvotina oslovovala diváky vtipem i dojetím. Novinka by podle filmaře mohla zaujmout „drzostí, humorem a chutí do života“, která z hlavních hrdinů prý vyzařuje. „Zároveň věřím, že všichni bychom byli rádi, abychom byli schopni chovat se tak trochu jako Rypar. Nebo já teda určitě. Asi jsem ho i proto napsal, že bych rád jednou takový byl. Jedná zcela tak, jak to cítí, vtipkuje, vymýšlí, když se naštve, vybouchne. Zároveň pomáhá, odpouští. Je tvrdý a něžný zároveň. Ten kontrast je vždycky lákavý,“ nepochybuje Mádl.