Zápas člověka s bohem stále trvá, říká vítěz Ceny kritiky za mladou malbu

Absolvent pražské UMPRUM, který o svých dílech často mluví jako o obrazo-objektech, se tentokrát představuje převážně jako malíř. V Galerii kritiků se snaží zachytit Jednu vteřinu zápasu. Název výstavy odkazuje k biblickému příběhu zápasu Jákoba s andělem.

„Je to podobenství zápasu člověka s bohem a může se vztáhnout na svědomí. To je něco, co se nemění. V umění často hledám věci, které nejsou závislé na čase, na kontextu, ale jsou pořád stejné,“ uvažuje Filip Dvořák.

Všechny malby mají podobný motiv. Ruinu gotické katedrály v noční krajině. Vystavených děl je dohromady dvacet čtyři, přesně tolik políček nebo obrazů tvoří jednu filmovou vteřinu.

„Stavím ty věci vedle sebe, úplně eklekticky, bez nějaké souvislosti, a vlastně tím chci tvrdit, že věci se nemění. Měsíc pořád svítí, ten zápas člověka s bohem, se sebou, se svědomím pořád trvá. To je to, co hledám, to, co je za tím,“ říká mladý malíř.