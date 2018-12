Prázdná nebo plná? Slovenský (post)konceptualismus je i sklenice nebo rozchod s přítelkyní

Peter Ronai, který patří ke stejné umělecké generaci, naopak považuje umění za soukromou záležitost. „Všechno se na něj lepí – ideologie, politika, aktuálnost. To je samozřejmě dobře, ale mě osobně to nezajímá,“ prohlašuje.

Například v tvorbě Rudolfa Sikory se do slovenského umění dostaly kritické apely vůči civilizačnímu chování člověka. Jeho vykřičník se v 70. letech stal výstrahou před ekologickou katastrovou a i dnes jeho díla vyzývají k organizované pomoci zemím třetího světa. „Všechno souvisí s tím, abychom si ochraňovali planetu, životní prostředí,“ nepochybuje.

Konceptuální umění má u našich sousedů silnou tradici, když v něm slovenští umělci v polovině 60. let našli způsob výtvarné řeči, pojem „konceptuální“ se ještě nepoužíval.

Jiný návod – k otázce, co je to umění a jak ho vnímat – poskytuje návštěvníkům i další z prezentovaný děl. Jeho autor odpověď vyřešil teoretickými knihami o umění naloženými ve formaldehydu. Samotná výstava má kratší trvanlivost, slovenský (post)konceptualismus přibližuje do 24. března.