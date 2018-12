„Moje jediný přání je opakování.“ Tata Bojs vystavují svých 30 let

Tvorba kapely Tata Bojs zahrnuje vedle hudby i důraz na vizuální stránku. Třicet let existence tak shrnují nejen koncerty, ale také samostatnou výstavou, kterou v pražském Centru současného umění DOX připravil zpěvák, bubeník a vizuální umělec Milan Cais. Návštěvníky zve do repliky první zkušebny nebo do nahrávacího studia, kde si můžou zkusit písně od Tata Bojs upravit podle svého.