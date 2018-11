Najbrt úřaduje v pekle. Čertím brkem zapisuje hříšníky, politickou satiru ale může vzít čert

Pohádka diváky konkrétně zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle, kde má peklo jednu ze svých poboček. Kouzelné čertí brko, které vytrvale zapisuje hříchy tamních obyvatel, ale jednoho dne přestane fungovat. Vše se ještě více zamotá, když nové náhradní brko má do Pytlova donést mladý a poněkud zmatený čert Bonifác v podání Jana Ciny.

Peklo totiž snímek v koprodukci České televize zobrazuje jako jeden velký úřad. Diváci si ale prý nemají tuto inspiraci vykládat jako rýpnutí, že úřady jsou peklo, ale že peklo funguje jako byrokratická struktura, jejímž cílem je spravedlivě evidovat hříchy, a když se nakupí, hříšníky trestat. „Chtěli jsme udělat pohádku, kde se střetává dobro a zlo, a pak nám došlo, že zlo je většinou v lidech, takže tím se nám čerti dostali z bytostí, které ponoukají ke zlu, spíše do výkonné moci,“ dovysvětlil scenárista Robert Geisler.

„Naše pohádka se nesnažila být zásadně nová,“ upozorňuje Marek Najbrt s tím, že režie i scénář co nejvíce ctí pravidla pohádkového žánru. „Originální je ale prostředí, v němž se odehrává,“ připouští.

„Bonifác se snaží prospět a trochu se zabavit, takže vymýšlí v pekle různé vynálezy, což se mu spíš méně než více daří. Pak je ale vyslán do světa a tam se zamiluje a vůbec potká s lidmi a to mu dost zamotá hlavu,“ představil „svého“ čerta Cina. Hlavu mu poplete i dcera hostinského Markéta, kterou hraje Judit Bárdos. „Učí Bonifáce, jaké to je, když je někdo člověkem,“ doplnila herečka.

Ondřej Vetchý povýšil na lucifera

Čerti už v českých filmových pohádkách prožili ledacos. Od Hrátek s čertem a převýchovy v Dalskabátech, hříšné vsi přes zjištění, že Čert ví proč, až třeba po Peklo s princeznou. Pohádková novinka je spojena s jedním z nejoblíbenějších pekelných příběhů: S čerty nejsou žerty. Ondřej Vetchý, který si v ní zahrál čerta Vraníka alias Janka, se do pekla vrátil po více než třiceti letech. Povýšil ale do funkce lucifera.

„Je to celoživotní stigma,“ říká o roli Vraníka, která se s ním nesmazatelně pojí. Rozhodnutí, že se opět před kamerami propůjčí peklu, podle jeho slov napomohla hlavní postava mladého čerta Bonifáce v Čertím brku. „Ve své křehkosti, zranitelnosti, chlapeckosti a naivitě mi připomněl čerta Janka Vraníka. To byl oblouk, který mi dával smysl, abych se znovu vrátil do role čerta,“ upřesnil.

Nic lidského není cizí lidem ani čertům

Luciferovi v jeho podání nic lidského není cizí. „Myslím, že lidé se vůbec přestali bát a polidštěnost chápou jako slabost,“ odpovídá Vetchý na otázku, jestli jeho postava děti vystraší. „V pohádce si ji ale ještě dovolit můžeme.“ „Líbí se mi, že lucifer má city, které se nebojí projevit,“ dodává Jan Cina.