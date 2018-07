„Prvním krokem je přiznat si, že jsem alkoholik.“ Úsměvy smutných mužů nastavují nepříjemné zrcadlo

video Do českých kin vstupují Úsměvy smutných mužů

Spisovatel Josef Formánek prožil náročnou léčbu ze závislosti na vlastní kůži. „Abych se v léčebně zabavil a přestal myslet na to, že jsem spadl na úplné dno, tak jsem dělal to jediné, co umím, psal jsem,“ říká. Práce na knize se stala součástí jeho terapie.

První krokem v boji se závislostí na alkoholu je podle Formánka přiznat si skutečnost. „Říci si pravdu sám o sobě. Jo, podlehl jsem alkoholu. Přiznat si to, že jsem alkoholik. A ta pravda vás nějakým způsobem osvobodí. Když jsem si v léčebně říkal, že sem nepatřím, tak ten pobyt pro mne byl utrpením. Ale když jsem si řekl, že jsem tady správně, že jsem alkoholik, tak se mi obrovsky ulevilo,“ vypráví, jak vykročil na cestu k vyléčení.