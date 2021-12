Vila Tugendhat opět v plném lesku

Jenže na české straně o ně není dostatečný zájem. „Z toho jsem nešťastná. V projektu se rozhodlo, že všechen nábytek se vyrobí znovu. A to také udělali, ačkoliv spousta toho nábytku je k dispozici v originále. Myslím si přitom, že originální nábytek se stopami historie do vily patří, protože ten dům má živou a zajímavou historii. A bylo by špatně, kdyby návštěvník do toho domu přišel a vypadalo to, jako že se tam nikdy nic nestalo,“ domnívá se Daniela Hammer-Tugendhat.

Některé kusy nábytku si Tugendhatovi stihli z vily odvézt, když v roce 1938 utíkali jako židovská rodina před nacisty, a jejich děti je doma opatrují dodnes. „Například psací stůl mého otce je k dispozici. Postel mé matky, na které jsem ležela poté, co jsem se narodila, nebo jedna komoda. To vše jsem připravena poskytnout,“ tvrdí dcera původních majitelů.