Tisícovka lidí v Rokytnici zůstává bez tepla. Město chce, aby ERÚ nařídil obnovení dodávek

„To vůbec nerozporujeme, bereme to. Naše priorita teď je zajistit dodávky tepla, to znamená, že se domluvíme, jakou částku budeme platit za služby,“ řekl starosta Rokytnice v Orlických horách Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici).

Třetí den se radiátor v bytě paní Müllerové na sídlišti v Rokytnici nezahřál. Dcera jí poslala ventilátor na teplý vzduch. „Mám si ho zapnout, kdybych byla v nouzi. Horší je to s teplou vodou. Mám jenom sprchu a člověk se musí umývat ve škopku. Každého to zaskočilo, že si můžou dovolit teď na zimu vypnout topení a teplou vodu,“ poznamenala.

Škola je připravená na distanční výuku

Bez tepla a teplé vody je taky dvě stě padesát žáků a pedagogů rokytnické základní školy. „Já jsem tady čtyřicet let školník a tohle jsem nezažil, aby se v pondělí ve škole nezatopilo,“ postěžoval si školník Jaroslav Unger.

Prvňáci si pro zahřátí zacvičili. „Učitelé volí takové aktivity, aby děti neseděly v lavicích, aby se pohybovaly, i na distanční výuku jsme připravení,“ řekl ředitel školy Zdeněk Dušek.

Do ústavu sociální péče zase hejtmanství svezlo třicet přímotopů z jiných zařízení v kraji. „Pokud se dávají na pokoje klientů, je to proto, abychom dodrželi teplotu dvacet stupňů,“ vysvětlila ředitelka Eva Fremuthová. Energetický regulační úřad nabídl pomoc s uzavřením smlouvy. Město jako odběratel o to ale musí požádat.

Ceny tepla se zvýšily i jinde

Teplo zdražilo i v jiných městech, záleží na rozhodnutí jednotlivých tepláren a zdrojích, které k výrobě tepla používají. Třeba ČEZ Teplárenská oznámila, že zvedne ceny průměrně o dvacet procent.

Napřiklad v Brně si od listopadu průměrná domácnost připlatí měsíčně zhruba patnáct set korun navíc. „Máme s naším dodavatelem plynu smluvně zajištěn plyn. To znamená, pokud plyn fyzicky bude v zásobnících, bude v Evropě, budeme moci z tohohle plynu vyrobit teplo,“ řekl vedoucí odboru prodeje tepla a energií Teplárny Brno Jiří Klíč. V Jablonci nad Nisou zákazníci platí od září zhruba o dvanáct set korun navíc.

Zřejmě nejvyšší cenu za teplo v republice platí ve Vrbně pod Pradědem. V polovině září totiž dodavatel plynu vypověděl smlouvu městské teplárně. Ceny tak poskočily na trojnásobek.

„Ta vysoká cena by měla trvat jenom tři měsíce, protože od ledna by mělo dojít k zastropování energií,“ řekl starosta Vrbna pod Pradědem Petr Kopínec (ANO).