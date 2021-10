V historickém centru Brna skončila oprava. Dělníci vyměnili více než stoletou kanalizaci v ražené štole

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) uvedla, že se sešlo více investorů. Kromě města to byly brněnské vodárny a kanalizace, Teplárny Brno, ale i GasNet kvůli plynovodu a Cetin kvůli kabelovým trasám. Práce začaly v říjnu 2019. „Rekonstrukcí prošlo 394 metrů vodovodu z let 1925 až 1926 a 365 metrů kanalizace z let 1890 a 1899,“ uvedl generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací Jakub Kožnárek.

Podle něj se kanalizace v Solniční ulici nachází v hloubce osmi metrů v blízkosti historických hradeb. „Z toho důvodu byla rekonstruovaná v klasicky ražené štole, na povrchu byly viditelné jen vstupní šachty. V Opletalově a České už nebyly v takové hloubce, a proto byl otevřený výkop,“ řekl Kožnárek. Podle radního Brna pro investice Davida Grunda (ODS) se práce kvůli hradbám zdržely, ale vše bylo konzultováno s archeology.