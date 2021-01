Brněnské teplárny na Špitálce se zčásti promění na chytrou čtvrť

Ještě před 40 lety se v teplárnách na Špitálce kouřilo ze dvou komínů a dvou chladicích věží. Teď pára stoupá z jediného. Kotel K1 v provozu vyrobí víc než třetinu veškerého prodávaného tepla v Brně.

„Vyrobí se tady milion gigajoulů. V minulosti výroba na Špitálce představovala zhruba 1,5 milionu gigajoulů. Pokles je zhruba o 30 až 40 procent,“ řekl finanční ředitel Tepláren Brno Přemysl Měchura.

Důvody klesající spotřeby jsou tři. Vyšší teploty během zimy, lepší zateplení domů a méně úniků tepla při distribuci. Část provozu je proto už spíš muzeem. „V takzvané staré kotelně jsou kotle, které byly instalovány v 30. letech a aktuální využití je samozřejmě nulové. Poslední nájezd těchto kotlů byl někdy v polovině 90. let,“ přiblížil Měchura.

Část areálu bude zásobovat Brno teplem, část se promění

Podobně nevyužívaná je teď třetina celého provozu, archivy nebo dílny se z ní přestěhují pryč. Modrá konstrukce s potrubím rozdělí areál na dvě části, jedna bude vyrábět teplo a v druhé vznikne chytrá čtvrť Špitálka. Počítá i s využitím bývalé chladicí věže, uvnitř vznikne kreativní centrum.

3/3 Město tam totiž plánuje chytrou čtvrť. Společenský prostor, kreativní hub v bývalé chladící věži, bydlení, kanceláře. Teď se na základě master plánu specifikují podmínky pro výběr investorů, kteří by pomohli s financováním. @brnomycity je chce vybrat v r. 2022. pic.twitter.com/y8FIc4lwuQ — Ondřej Šimeček (@Simecek_CT) January 15, 2021

„Dá oblasti nový život, ale s tím, že zůstane zachován industriální charakter. Měly by vzniknout jak společenské prostory, tak prostor pro bydlení a kancelářské prostory,“ vyjmenoval náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný (Piráti).

Město teď stanovuje podmínky pro hledání investorů, kteří by pomohli s financováním strategického projektu. Partnery chce najít příští rok. Do té doby bude 90 let starý areál připomínat dobu, kdy brněnské textilní továrny spotřebovávaly skoro tolik páry, co celý New York.