Problém s cenami potravin je hlavně u obchodníků, shodli se politici. Opozice ale odkazuje i na snížení dotací

Že potraviny zdražují, je patrné nejen v obchodech, ale i ze statistik. Podle nejnovějších údajů Českého statistického úřadu se jejich ceny zvýšily od loňského do letošního srpna o 7,9 procenta, přičemž loni v srpnu byl meziroční růst cen potravin 19,6 procenta. Zatímco zákazníci v obchodech sahají čím dál hlouběji do kapes, zní od zemědělců, potravinářů i obchodníků, že rozhodující podíl na vysokých cenách má někdo jiný ve výrobním řetězci.

I podle Hlaváčka jsou spotřebitelské ceny potravin hlavně dílem obchodníků. „Kdybyste se podívali, za kolik se v posledních dnech prodává rohlík z pekáren do supermarketu, tak je to mezi 1,40 a 1,60 koruny. A víte dobře, každý chodíme do samoobsluhy, tak je mezi 2,90 a 3,30. (…) Na rohlíku mají obchodní řetězce obchodní přirážku zhruba sto procent,“ prohlásil opoziční politik.

Obchodní řetězce Hlaváček označil za oligopol. „Máme tady 33 tisíc zemědělců, 8500 potravinářských podniků, a pak máme pět až šest obchodních řetězců, které prodají přes 90 procent potravin. Je evidentní, že obchodníci jsou v oligopolním postavení,“ uvedl.

Při nákupu United Bakeries bylo ze strany ÚOHS vše v pořádku, tvrdí Mlsna

Pekařským trhem, o němž se Hlaváček zmínil, se v pondělí zabývali Reportéři ČT. Ti poukázali na to, jak pekárny Penam ze skupiny Agrofert – která patří do svěřenského fondu předsedy ANO Andreje Babiše – nakupovaly konkurenta United Bakeries a k čemu to vedlo. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanovil v roce 2019 podmínku, že Penam musí nejprve prodat šest pekáren, které mu patří.

To se stalo, avšak PEK Group, která zastřešila tyto pekárny a měla být konkurentem Penamu, v dalším roce část z nich prodala a utlumila činnost. Výsledkem je, že Agrofert ovládá téměř třetinu českého pekárenského trhu a nemá žádného srovnatelně velkého konkurenta.

„Některé úplně skončily. Znamená to, že z formálního hlediska byly podmínky dodrženy, ten subjekt sice vznikl, ale fungoval pouze rok. Myslím, že cíl, který tam měl být, nebyl dosažen,“ podotkla autorka reportáže Jana Neumannová.