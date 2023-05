Pomáhají zvedat prodeje hardwaru, exkluzivní herní tituly ovšem zároveň mohou rozdělovat

Už řadu let jde o zásadní součást obchodních strategií velkých výrobců videoherního hardwaru, především producentů domácích konzolí. V kostce jde o to, aby si zákazník kvůli exkluzivnímu titulu pořídil ten „správný“ hardware a výrobky od konkurence nechal bez povšimnutí ležet v regálech.

Podle vědeckého pracovníka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy působícího ve skupině Prague Game Production Studies Jana Švelcha měly exkluzivní tituly za úkol nalákat hráče k dané platformě především v předchozích generacích videoherních konzolí. „Pro hráče i herní společnosti představují exkluzivní tituly jakési klenoty herní produkce, jsou to vysokorozpočtové projekty, jejichž úspěch a kvalita se neprojevuje jen v prodejích samotných her, ale i hardwaru, který je potřeba k jejich hraní,“ přibližuje Švelch.

Důležitá je přitom podle něj i kontinuita. „Konzolové platformy zároveň fungují jako relativně uzavřené systémy a motivují hráče zůstat u stejné platformy při přechodu na novou generaci, a to i kvůli tomu, že digitální licence her fungují zpravidla jen v rámci jednoho ekosystému. Zákaznickou loajalitu můžou motivovat i systémy achievementů a trofejí (digitálních ‚medailí‘ za plnění specifických úkolů v rámci jednotlivých her), které také nejsou přenosné mezi platformami,“ upozornil expert.

Připomněl, že v předchozí generaci konzolí (PlayStation 4 a Xbox One) vyhrálo už zmíněné konzolové války s poměrně zásadním náskokem Sony, a to právě i díky úspěšnějším exkluzivním hrám (například God of War nebo The Last of Us Part 2). „Tento výsledek se nyní přenáší i na současnou generaci, kdy Xbox zaostává v počtu prodaného hardwaru,“ zmiňuje Švelch.

Jistá nerovnováha ve videoherním průmyslu tak podle něj aktuálně existuje, zároveň ale zdůraznil, že tři největší hráči na konzolovém trhu uplatňují rozdílné obchodní strategie. Nintendo se svojí konzolí Switch jde vlastní cestou, když nabízí hybrid na pomezí klasické domácí konzole připojené k televizi a zařízením, na němž se dá hrát i na cestách (takzvaný handheld).

Microsoft se současný náskok svého největšího konkurenta Sony na poli exkluzivních titulů zase snaží podle Švelcha dohnat agresivním skupováním videoherních studií, zároveň ale také expanduje do oblasti videoherního předplatného (Game Pass) a také do sektoru cloud gamingu, kdy samotná hra běží na vzdáleném serveru a zákazník ji tak vlastně hraje na dálku bez nutnosti pořizovat si drahý hardware.

„Exkluzivita her je obecně jeden ze stěžejní prvků diferenciace konzolí. Na druhé straně její efektivní použití má jistě odlišný dopad podle typu her. Význam bude mít zejména u příběhových titulů pro jednoho hráče. Jiná situace bude u her, které staví na silné komunitě, kterou je nutné budovat hned od začátku. Tam lze očekávat kratší prodlevu mezi exkluzivitou pro konzoli a zpřístupnění hry pro PC,“ připojuje svůj úhel pohledu Václav Stříteský z Katedry marketingu Fakulty podniko­hospodářské Vysoké školy ekonomické (VŠE).

Exkluzivní jen na nějaký čas

Je také důležité zmínit, že ač jsou některé hry exkluzivní pro danou platformu v podstatě navždycky, existují i tituly, jejichž exkluzivita je už dopředu pevně daná (zpravidla šest měsíců či jeden rok) a po uplynutí daného časového úseku jsou k mání i na jiných konzolích či osobních počítačích.

„Zákazníci tak mohou vyčkávat, až se hra objeví na platformě, kterou již vlastní. V současné době, kdy řada her je v den vydání ve špatném technickém stavu, může být odložené vydání na určité platformě vlastně výhodou pro dané hráče, kteří se díky tomu dostanou až k vylepšené a opravené verzi,“ říká výzkumník z Univerzity Karlovy.

Exkluzivní obsah ovšem podle Švelcha může mít ještě jinou podobu – například série komerčně velmi úspěšných stříleček z pohledu vlastních očí Call of Duty v minulosti vlastníkům konzolí od Sony nabízela přednostní přístup k hernímu obsahu. Technicky tak byla hra dostupná na více platformách, ale jen jedna její verze byla kompletní.

Tituly exkluzivní pouze pro jeden typ konzole přitom pomáhají v delším časovém horizontu v očích zákazníků-hráčů také budovat identitu dané platformy napříč více generacemi hardwaru.

„Sony se v tomto pohledu podařilo vybudovat si reputaci tvůrce vysokorozpočtových příběhových zážitků pro jednoho hráče (už zmiňované The Last of Us nebo God of War), které na jiné konzoli nemají obdoby. Nintendo zase těží ze zavedených sérií se silnou fanouškovskou základnou, jako jsou (Super)Mario nebo (The Legend of) Zelda,“ vyjmenovává český výzkumník.