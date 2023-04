Britský regulátor zablokoval Microsoftu záměr převzít firmu Activision Blizzard

Britský antimonopolní úřad (CMA) zablokoval americké softwarové společnosti Microsoft záměr převzít za 69 miliard dolarů (bezmála 1,5 bilionu korun) firmu na vývoj počítačových her Activision Blizzard. Transakce by podle něj změnila budoucnost rychle rostoucího trhu s cloudovými hrami, což by v následujících letech vedlo k omezení inovace a k menšímu výběru pro britské hráče, uvedl úřad ve středeční tiskové zprávě. Firmy se proti rozhodnutí chtějí odvolat.