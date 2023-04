Páry si letos za svatbu připlatí. Zdražily hlavně prostory a catering

„Loni měly páry připraveno na běžnou svatbu průměrně 250 tisíc korun, letos ví, že za stejnou svatbu to bude 300 tisíc,“ říká majitelka svatební agentury Easy Wedding Petra Šafránková z Brna. Podle ní celková cena svatby narostla o 20 až 30 procent.



„Hodně zdražilo jídlo, suroviny totiž jdou nahoru, a pak taky pronájem,“ potvrzuje Lenka Šviderská, majitelka agentury Láskočas z Ostravy.

Majitelka pražské Wedding Factory Martina Hervy doplňuje, že lokace, které se ještě dva roky zpátky daly pronajmout za 60 tisíc korun, teď stojí i 150 tisíc.

Svatba v sokolovně

Cenu pronájmu museli zvýšit například v Tančírně v Račím údolí v Rychlebských horách. „Máme mírný pokles svateb oproti loňsku, kdy ale byl ten počet historicky obrovský,“ uvádí dramaturg tančírny Zdeněk Jurčík s odkazem na minulý rok, kdy byly nashromážděné odložené svatby z covidu.



„Nezdražila jsem ani tolik, co by se rovnalo inflaci, zhruba o deset procent,“ vysvětluje Lenka Pelikánová, majitelka statku Jakubov v Karlovarském kraji, kde se pořádají svatby. Na rezervacích se to podle ní hodně podepsalo, zaznamenává asi čtvrtinový pokles. „Ten zájem je sice pořád velký, ale když nevěsty vidí cenu, na nabídku už nereagují nebo řeknou, že je to nad jejich možnosti,“ popisuje Pelikánová.



Někteří lidé tak hledají jiné možnosti, kde se dá ušetřit, a více přemýšlejí, do čeho investovat. „Teď je hodně poptávka po sokolovnách a kulturních domech,“ všímá si majitelka svatební agentury Easy Wedding Petra Šafránková, podle ní hlavně u párů z menších měst okolo Brna. Ti si pak zaplatí svatební agenturu, která jim místo vyzdobí, ale ušetří na pronájmu.

Na vzhledu nevěsty šetřit nechtějí

Velké kompromisy ale páry dělat nechtějí. Svatební agentury se shodují, že například ve velikosti svatby a počtu hostů se lidé nechtějí omezovat. „Nevěsta si pak rozhodně neupře krásné svatební šaty, někdy chce i prstýnky s brilianty a podobně,“ popisuje Šafránková, že na vizáži nevěsty hodně záleží.



„Je to určitě jedna z věcí, na které nevěsty nešetří,“ říká vizážistka Anna Valková z Ostravy. I ona zdražovala své služby o třetinu kvůli materiálům, jako jsou laky na vlasy nebo makeup, které oproti loňsku až dvojnásobně stouply v ceně.