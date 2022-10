EET do konce roku stihneme zrušit, věří Stanjura. Ve sněmovně se očekává dlouhá debata

Další etapy elektronické evidence tržeb se kvůli covidu odložily a dosavadní povinnost je pozastavena. K Novému roku ji vláda plánuje zrušit úplně. Zákon ale ještě schválený není. Pokud se to do konce roku nestihne, znamenalo by to spuštění i zbývajících vln. Tam spadají například maséři.

Zrušení EET slíbila vláda v programovém prohlášení. Zákon do sněmovny předložila v březnu, na začátku října prošel druhým čtením. Tomu ale předcházely více než tři hodiny, kdy poslanci za ANO načítali změny programu – a to s argumentem, že dolní komora se má věnovat jiným tématům. „Aktuální situace na přetížených úřadech práce,“ jmenoval tehdy poslanec Aleš Juchelka (ANO). Jeho stranická kolegyně Jana Mračková Vildumetzová zase zmiňovala bod týkající se platů policistů a hasičů.

Koaliční politici ale ujišťují, že se návrh stihne schválit včas. „Předpokládám, že v prvních týdnech v listopadu to projde třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Pak návrh zákona odešleme do horní komory. Předpokládám, že Senát ho schválí,“ sdělil Stanjura.

Třetí čtení

ANO prosazuje, aby evidence mohla fungovat alespoň dobrovolně. I u třetího čtení se proto očekává dlouhá debata. „Znovu zopakujeme své argumenty. Pokud to prohrajeme, bude mi to líto. EET je podle mě správný krok. Říkala jsem, nechte to alespoň jako dobrovolné,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO a bývalá šéfka státní kasy Alena Schillerová.

„Přínos toho, že zlepším podnikatelské prostředí tím, že mu uberu kousek byrokracie, je daleko vyšší než domnělé přínosy toho, že by se zachovala dobrovolnost EET,“ argumentoval předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN).

Pro zrušení EET je i opoziční SPD. Za překážku v podnikání označil povinnost šéf jejího poslaneckého klubu Radim Fiala. „Důležité je, že to nebude povinné a že to nebude fungovat. Doufám, že se to stihne schválit,“ dodal.