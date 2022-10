ŽIVĚ: Začíná říjnová schůze sněmovny. Poslanci mají volit místopředsedu a řešit rozpočet

Ve druhém čtení je na návrhu programu například vládní předloha, která od příštího roku definitivně ruší elektronickou evidenci tržeb. Nyní je do konce letošního roku pozastavena. Její konec prosazuje vládní koalice, proti je naopak opoziční hnutí ANO, podle kterého evidence pomohla narovnat podnikatelské prostředí.

Rovněž ve druhém čtení by mohli poslanci projednávat vládní daňový balíček, který kromě jiného zvyšuje limit pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho milionu na dva miliony korun. Není vyloučeno, že by do něj vládní koalice mohla vložit i svůj návrh na zavedení daně z mimořádných zisků.

Novelu státního rozpočtu na letošní rok budou poslanci definitivně schvalovat až příští úterý. Důvodem odkladu je zahraniční cesta ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) do USA. Vláda původně navrhla zvýšení deficitu o padesát miliard na 330 miliard korun. Koaliční poslanci ale ve druhém čtení navrhli úpravy, které kvůli drahým energiím schodek zvedají až na 375 miliard.