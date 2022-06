Automobilka Fiat Chrysler přiznala, že v USA podváděla s emisemi. Zaplatí 300 milionů dolarů

Vyšetřování se týkalo vozidel značek Jeep a Ram s dieselovými motory. Podle amerického ministerstva spravedlnosti uvedl Fiat Chrysler (FCA US) nepravdivá nebo zavádějící prohlášení o systémech kontroly emisí, emisích a spotřebě paliva u více než sto tisíc aut. „FCA US uskutečnil mnohaletý plán na oklamání amerických regulačních úřadů a zákazníků,“ řekl žalobce Kenneth Polite.

FCA US souhlasil, že zaplatí celkem 300 milionů dolarů, z toho 96 milionů bude trestní pokuta a dalších 204 milionů uhradí jako zisk vytvořený v souvislosti s čerstvě přiznaným podvodem. V minulosti se společnost také zavázala stáhnout dotčená auta z trhu a uvést je do stavu, který odpovídá normám. Dohodu by měl stvrdit soud 18. června.