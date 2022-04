Odbory a vláda se přou o podporu rodin. Kdo rychle dává, dvakrát dává, říká Středula

Příspěvek pět tisíc korun na dítě v domácnostech pod milionový příjem se podle ministra práce týká zhruba dvou milionů dětí do 18 let a rodiny by měly podporu dostat nejpozději do konce srpna. Příspěvek by měl upravit zákon, který připraví ministerstvo práce, vláda ho po schválení předloží parlamentu. Jaký úřad bude částku vyplácet, není jasné.

„Musíme na to udělat speciální zákon a schválit ho ve zrychleném řízení, aby byl do měsíce, měsíce a půl. Do té doby chceme vyladit mechanismus, jakým způsobem a přes který úřad bychom vypláceli. Řešení jsme schopní mít během tří měsíců,“ prohlásil Jurečka.

„Není možné vyhlašovat tuto pomoc a zároveň říkat, že nevíme, jak to provést. To je návrat do babišovských časů. Němci dávají stoeurový příspěvek všem rodinám s dětmi a neomezují to, protože to je strašně těžko kontrolovatelné. Toto není rychlá pomoc,“ řekl komentátor Aktuálně.cz David Klimeš.

Protesty na úřadech práce

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula podporu v principu vítá, upozorňuje ale na nebezpečné detaily. „Ten, kdo to může vyplácet, je úřad práce – a tam momentálně vyhlásili stávkovou pohotovost, protože jsou nespokojeni s tím, že se na ně sypou další nové a nové dávky a není vyřešeno, jak to mohou zvládnout,“ poznamenal s tím, že se nyní úředníci dostanou pod ještě větší tlak. Podle Středuly totiž na podporu dosáhne většina rodin, které tvoří tuzemští zaměstnanci.

„To bude docela veselé. To ty fronty na úřadech budou nekonečné,“ konstatoval a zapochyboval nad tím, zda je takové opatření ve vládní snaze pro boj s vysokou inflací a rostoucími cenami energií dostatečné.

„Inflace je tak vysoká a dopady na lidi tak velké, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Vláda si musí říct: Bud to bude komplikované, nová dávka s poměrně nepříjemnou novou administrací, nebo to bude dávka plošná, ale rychlá, protože už je naběhlý systém,“ dodal Středula s tím, že odbory nadále navrhují i vládou odmítaný plošný růst podpory – a sice zvýšení porodného.

Sociální smír

Jurečka coby ministr práce a vicepremiér ale takovou argumentaci odmítá. Plošné zvýšení porodného by se podle něj dotklo 120 tisíc dětí, nezohledňovalo by ale náklady, které mají rodiny s dětmi na vyšších stupních základních škol nebo na školách středních. Diskutované a nakonec nepřijaté zvýšení slevy na dítě by navíc od případného příjmu oddálilo živnostníky, protože by ze změny mohli benefitovat až v průběhu příštího roku.

„Potřebovali jsme pomoci i skupině rodičů, kde dítě není v žádném dávkovém sytému, rodina je středněpříjmová nebo středně-nízkopříjmová a zatím žádnou podporu nepobírá,“ vysvětluje Jurečka a dodává, že současná vláda má z plošných úlev obavy, protože by podle ní mohlo hromadné navyšování příjmů růst cen jenom umocnit.

„Když stát roztáčí kola a dává obrovské finanční prostředky, tak to pomáhá roztáčet kola inflace. Problém není v tom, že stát získá nějaké peníze navíc, ale všichni obrovským způsobem chudnou. Vláda musí šlapat na brzdu, brzdit tempo rozdávání finančních prostředků, a současně směřovat podporu cíleně, aby udržela sociální smír,“ dodává lidovecký ministr.