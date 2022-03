Senioři si připlatí za sociální služby. Začala platit nová vyhláška

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina ke stažení vojsk z Ukrajiny a návratu k diplomacii. Zároveň odmítl vytvoření bezletové zóny, které by podle něj znamenalo přímé zavlečení Západu do války, jež by přinesla další civilní oběti. Zelenskyj za to NATO kritizoval. Šéf americké diplomacie Antony Blinken znovu potvrdil, že pokud to bude nutné, je Aliance připravena bránit své členy. Ministři zahraničí zemí NATO také v pátek jednali o posilování obrany členských států v bezprostředním dosahu Ruska, ke konečnému rozhodnutí ale nedospěli. Putin informoval německého kancléře Olafa Scholze, že Moskva je ochotná s Kyjevem vést dialog, pokud ovšem budou splněny všechny její požadavky.