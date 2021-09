Firmám chybí zaměstnanci, investují stále častěji do automatizace

Na českém trhu práce chybějí desítky tisíc zaměstnanců. Poptávka po lidech, ale také po produktech a službách navíc neustále roste. Některé firmy investují do nových technologií, které dokážou nahradit lidskou sílu. Personalisté očekávají, že do budoucna to promění strukturu pracovních pozic.