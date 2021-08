Schillerová začne vyjednávat o definitivní podobě rozpočtu na příští rok. Už teď v něm chybí třicet miliard

Rozpočet naopak počítá se dvěma a půl miliardami z digitální daně, kterou ale sněmovna prakticky jistě nestihne schválit. „Abych byla úplně objektivní, vidím to dost pesimisticky, že by to mohlo do voleb dojít. Máme tady dva měsíce, sněmovna nejede,“ říká Schillerová.

Vládě tak hrozí až o třicet miliard vyšší deficit. Ministryně financí ale na navrženém schodku 390 miliard trvá i za cenu škrtů.

Opozice tvrdí, že by kabinet měl plánovaných třicet miliard co nejdřív zahrnout do rozpočtu.

„To je bohužel takový běžný způsob fungování paní ministryně financí, že do rozpočtu nedává výdaje, které už schválené jsou, naopak tam zahrnuje příjmy, které ještě schválené nejsou,“ podotýká místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti). „To je samozřejmě špatný přístup, takto se rozpočty nesestavují nebo neměly by se sestavovat,“ souhlasí místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Předseda hnutí SPD a místopředseda sněmovny Tomio Okamura uvedl, že

na ministerstvo financí tlačí už teď. „Aby i s námi rozpočet diskutovalo, protože už teď tam vidíme položky, které prostě nejsou realistické,“ přiblížil.