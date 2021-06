Šéf Hospodářské komory Dlouhý nechápe schodek 390 miliard. Je to důsledek krize, říká Havlíček

„Když přijmeme teď deficit 390 miliard, tak podnikatelé se budou muset vypořádat možná i se zvýšením daní v následujících pěti letech. A pokud to má být politicky průchodné, pokud to nemá na podnikatele dopadnout, tak také musí být patřičná opatření na výdajové stráně, abychom nenesli všechno na svých zádech jenom my,“ upozornil Dlouhý.

Havlíček řekl, že ani on není spokojen s číslem 390 miliard korun. „Je to důsledek největší krize, která zde byla od druhé světové války,“ uvedl. Ministr hájí například důchody, které mají narůst o tři sta korun nad valorizaci. „To ale v celém tom rozpočtu hraje roli řádově deseti miliard korun,“ doplnil.

Dlouhý si také myslí, že nyní před volbami do Poslanecké sněmovny došlo k několika populistickým krokům, které zbytečně rozpočet nafoukly. „Alespoň takový dojem z toho prvního projednávání máme. Říkám první projednávání, protože to ještě není definitivní,“ řekl šéf Hospodářské komory.

„Zatímco v roce 2020 i 2021 jsem byl chápavý k těm velkým rozpočtovým deficitům, pro rok 2022 jsem nechápavý vůči číslu 390 miliard,“ uvedl Dlouhý. Podle něj jde o deficit, který by mohl otevřít cestu k tomu, že začne mít Česká republika problém s udržitelností veřejných financí. „Někdo už tady musí říct důchodcům i jiným skupinám, že se dostáváme do situace, kdy nebude možné, aby pokračovalo takové přidávání,“ dodal.

„Tak to hledejme opačně, hledejme to na té příjmové stránce, stimulujme k tomu, abychom měli maximální výnosy ve firemním sektoru nebo jakékoliv jiné aktivitě, a snažme se na to jít z té druhé strany. Stimulujme dnes podnikatelský sektor k tomu, aby měl vyšší výkony, stimulujme ho třeba těmi inovacemi nebo tím, že budeme investovat do výzkumu,“ reagoval Havlíček s tím, že se to během několika let projeví tak, že díky inovacím budou mít firmy vyšší marže, budou více danit, a zaměstnanci budou mít vyšší mzdy.

„Já bych si to strašně přál, to je ta nejlepší možná cesta, to je ale tučný holub na střeše. Ten vrabec v hrsti je určitá jistota, že nedostaneme Českou republiku do větších rozpočtových problémů,“ sdělil Havlíčkovi Dlouhý.

Výhled české ekonomiky

V souvislosti s vývojem ekonomiky v Česku Dlouhý řekl, že se situace zlepšuje. „Nicméně v těch nejzasaženějších sektorech, například v oblasti hotelů nebo restaurací, dochází k tomu, že je už otevřeno, ale ta klientela se nevrací, nevrací se česká klientela, a dokonce tady nejsou ani turisté,“ upozornil.