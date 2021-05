Podpůrné covidové programy míří ke konci. Strany ale pro volby zvažují, jak oživit ekonomiku

Oběd na zahrádce, nákup v knihkupectví a nebo například návštěva posilovny. Provozovny postupně otevírají, vláda počítá i s dalším rozvolňováním a to znamená postupný konec podpůrných programů.

„Domníváme se, že většina provozoven bude puštěna ještě buď do konce května nebo v první polovině června. Pak už programy plošného charakteru nebudou. Určitě ale budou ještě pokračovat některé specifické programy, které dojíždějí. Například program zaměřený na kulturu,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Co dál s programem Antivirus

Hodně se nyní diskutuje o úspěšném programu Antivirus, z něhož se poskytují příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Odbory i zaměstnavatelé chtějí, aby pokračoval. Resort práce má pět scénářů, co dál.

„V určité, a my tomu říkáme miniverzi, bychom Antivirus chtěli nechat běžet. Pak je to logicky krizové ošetřovné. A třetí věcí je izolačka, tam budeme ještě jednat na základě čísel, někdy na začátku června, zda prodloužit případně do konce roku,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Opozice zvažuje, jak pomoci například živnostníkům

S ukončením covidových programů souhlasí i většina opozice. Liší se například v názorech, jak by měl stát dál pomáhat živnostníkům. Strany postupně představují programy pro říjnové volby.

Koalice Spolu chce daňový strop – tedy horní hranici, přes kterou by stát nemohl jít a nemohl by zvyšovat daně. „Já rozumím tomu, že bude třeba končit kompenzační bonus, tak jak se bude otevírat, ale covidové programy by podle mého názoru měly ještě několik týdnů nebo měsíců zůstat,“ soudí místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Podle koalice Pirátů a STAN by měly pokračovat úvěrové programy. Chtějí zavést covidový balíček, který se zaměří na nejvíce postižené oblasti ekonomiky. „Chceme vyplácet nějakou vyšší paušální náhradu škody postiženým odvětvím, abychom odradili řadu podnikatelů od nutnosti soudit se se státem. Je potřeba zajistit to, aby lidi, kteří za svoji provozovnu ručili svým vlastním bydlením, nepřišli o to bydlení,“ řekl místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Snaha udržet pracovní místa

Pro hnutí SPD je klíčové udržení pracovních míst, tedy například pokračování Antiviru. „Co se týče živnostníků, tak bychom chtěli rozšířit možnost paušální daně. Chtěli bychom tu hranici obratu ještě zvýšit na milion korun tak, aby se k té paušální dani dostalo více živnostníků,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Udržení pracovních míst je důležité i pro komunisty. „Našich pět P je práce na prvním místě. To znamená práce jak pro zaměstnance, tak pro ty, kteří tu práci přidělují,“ řekl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Začátkem června pak bude Senát schvalovat takzvaný kurzarbeit. Ten má v době krize zaměstnavatelům částečně kompenzovat vyplacené náhrady mzdy. A to v případě, že zaměstnancům nebude možné z objektivních důvodů přidělit práci.