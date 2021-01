Musk se stal nejbohatším člověkem na světě. Se svými 188 miliardami dolarů předstihl Bezose

Akcie Tesly si kolem 17:00 SEČ připisovaly kolem 5,4 procenta. Ve středu na burze zpevnily o 2,8 procenta. Hodnota Muskova majetku ve středu dosáhla 181,1 miliardy dolarů (3,9 bilionu korun).

Posledních dvanáct měsíců bylo přitom pro Muska mimořádných. Hodnota jeho čistého majetku stoupla za rok o 150 miliard dolarů, což bylo podle Bloombergu možná rekordní tempo růstu.

Hlavní příčinou bylo prudké zvýšení ceny akcií Tesly, které loni zpevnily o 743 procent. Přispěl k tomu i trvající zájem investorů z Wall Street. V závěru roku pak zahrnutí do prestižního indexu S&P 500. Analytici se domnívají, že akcie Tesly by mohly pokračovat v růstu i nadále, protože američtí demokraté se zasazují o rychlejší přijetí elektrických vozidel. To by se jim mohlo podařit prosadit, když mají nyní pod kontrolou obě komory Kongresu.

Nemám zájem o materiální věci, řekl Musk

Musk navzdory svému obrovskému majetku prohlásil, že má jen malý zájem o hmotné věci a kromě svých podílů ve firmách Tesla a SpaceX nemá významnější majetek. Minulý měsíc v rozhovoru s mediální společností Axel Springer uvedl, že jeho hlavním záměrem je urychlit vývoj lidstva v civilizaci cestující do vesmíru, k čemuž potřebuje značný majetek.

Hodnota majetku pěti set nejbohatších lidí světa v žebříčku Bloombergu loni stoupla o rekordních 1,8 bilionu dolarů, což je o 31 procent.