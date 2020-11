Liberty Ostrava vyhlásila výběrové řízení na hybridní ocelárnu. Nová technologie výrazně sníží emise

Huť patří od loňska do skupiny Liberty Steel Group, která je součástí globálního uskupení GFG Alliance patřícího rodině britského podnikatele Sanjeeva Gupty. GFG už dříve oznámila, že chce během deseti let do huti investovat 750 milionů eur (přibližně 19 miliard korun). Předpokládanou hodnotu investice do hybridní ocelárny firma neuvedla, bude ale v miliardách.

„Jedná se o zásadní krok k transformaci ostravské huti a k dosažení cíle skupiny Liberty Steel Group stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální. Nové pece v kombinaci s připojením k síti vysokého napětí, jehož výstavba se plánuje do roku 2025, sníží emise uhlíku z huti na polovinu,“ uvedl Sanjeev Gupta.