Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou od středy žádat o podporu

Žadatelé o dotaci musejí vyplnit elektronický formulář. Žádost je třeba následně poslat ministerstvu datovou schránkou. Formulář s elektronickým podpisem bude resort přijímat také prostřednictvím e-mailu. Žádost je možné poslat poštou nebo doručit osobně na podatelnu resortu.

Pro cestovní kanceláře je vyčleněno zhruba 345 milionů korun. Mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok. Dotaci je možné použít na provoz a úhradu nároků zákazníků za zájezdy zrušené z důvodu pandemie v období od 20. února do 10. října.

Cestovním agenturám by z programu mělo připadnout přibližně 55 milionů korun. Agentury mohou získat 500 korun na pokrytí ztrát za zrušený zájezd či lázeňský pobyt kvůli koronaviru od 20. února do 10. října. Pro agentury, jejichž hlavní činností je příjezdový cestovní ruch, je připraven druhý typ dotace, a to ve výši paušálu podle příjmů, které agentura měla vloni. Podmínkou je více než 50procentní propad. Agentury nemohou žádat o oba druhy podpory.