Průměrný starobní důchod by měl vzrůst o zákonem stanovených 839 korun, schválila vláda

Průměrná penze by se tak měla dostat na 15 336 korun, uvedlo ministerstvo práce. Vláda slibovala, že do sněmovních voleb 2021 bude průměrný důchod 15 tisíc korun.

Od ledna 2021 se má pevná část zvednout o 60 korun na 3550 korun. Zbývající část přidání poputuje do procentního dílu. Podle nařízení by se měl zvýšit o 7,1 procenta.

Důchodci s 14 tisíci korunami by měli dostat asi 806 korun navíc. Důchod 16 tisíc korun by se mohl zvednout na zhruba 16 948 korun. Při důchodu 20 tisíc by přidání mohlo činit 1232 korun.

Člověk s důchodem 8000 korun by si měl v příštím roce podle propočtu agentury ČTK polepšit zhruba o 380 korun. Ten, kdo pobírá nyní 10 tisíc korun, by mohl mít od ledna asi o 522 korun víc. U penze 12 tisíc korun by měla valorizace činit přibližně 664 korun.

Vláda se rozhodla lidem se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí přidat už v tomto roce. Podle plánu by měli v prosinci dostat jednorázový příspěvek 5000 korun (takzvané rouškovné). Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měli senioři v době epidemie stres. Podle Maláčové je příspěvek „obyčejná mezigenerační solidarita“. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil výraznější dopad zdražování na seniory.

Opoziční politici mluví o uplácení voličů před volbami. Podařilo se jim odmítnout záměr vlády schválit příspěvek ve sněmovně zrychleně, tedy už v prvním čtení. Projednání bonusu tak budou nyní posuzovat výbory sněmovny. Někteří pozorovatelé uvádějí, že pokud návrh odmítne Senát, celý proces se pozdrží a příspěvek nebude vyplacen podle plánu do Vánoc, ale až později.

Vládní právníci: Návrh lidovců zvýšit penze za vychované dítě byl špatně napsán

Opětovnou snahu opozičních lidovců přidat rodiči k důchodu 500 korun měsíčně za každé vychované dítě vláda ANO a ČSSD na pondělním zasedání nepodpořila. K penzijní novele kabinet poslal zákonodárcům záporné stanovisko. Na twitteru o tom informovala ministryně Maláčová. Podle vládních legislativců není jasné, zda by se zvýšení mělo týkat pouze již vyplácených penzí, nebo i nově přiznávaných.

„Vláda dala návrhu KDU-ČSL na 500 Kč za vychované dítě nesouhlasné stanovisko, protože je špatně napsán. Obecně tento princip velmi podporuji a 'výchovné' navrhnu v rámci důchodové reformy. S lidovci chci na tomto návrhu spolupracovat,“ napsala Maláčová.

„Tak se budu těšit na spolupráci, že náš návrh pomůže vaše ministerstvo doladit v rámci druhého čtení a že do konce volebního období se toto podaří dokončit,“ reagoval na twitteru předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Návrh tak, jak byl podán, je nesystémový, přináší poměrně zásadní změny do platné právní úpravy důchodového pojištění, ohrožuje i stabilitu, protože je fiskálně velmi náročný a přitom není domyšlený. Toto je téma, které by mělo být pro vládu a mělo by být skutečně zapracováno do celkového konceptu důchodové reformy,“ řekla k tomu na tiskové konferenci po jednání vlády vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO).

Kolik by změna stála?

Na zvýšený důchod by měl podle novely nárok člověk, který o dítě pečoval nejvíce, a to aspoň deset let, především tedy matka. Mohl by to ale být i otec, osvojitel nebo pěstoun. Návrh podle vládních právníků zakládá neústavní nerovnost, když matka by na rozdíl od otce nemusela rozsah péče dokazovat.

Přímý roční rozpočtový dopad předkladatelé odhadli na 16 miliard korun, z toho zhruba polovina by se podle nich státu vrátila. V podkladech pro ministry se ale píše o 18,2 až 19,2 miliardy korun.