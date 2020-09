Průměrná sazba hypoték klesla na 2,11 procenta, snížila se tak popáté v řadě

Banky poskytly v srpnu 6868 hypoték za 19,173 miliardy korun. Přestože ve srovnání s červencem klesl objem poskytnutých hypoték téměř o 2,5 miliardy korun, stal se letošní srpen nejsilnějším osmým měsícem v historii Hypoindexu.

Průměrná hypotéka v srpnu vzrostla na nové maximum. Proti červenci se zvýšila o 46 396 korun na 2 791 673 korun. „Po červencovém mírném poklesu přišel opět růst. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí stále nepolevuje,“ uvedl specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Objem poskytnutých hypoték za prvních osm měsíců letošního roku již překročil 150 miliard korun. Překonání hranice 200 miliard korun tak mají podle Sýkory hypoteční banky na dosah, do konce roku jim stačí poskytnout hypotéky za 12,5 miliardy korun měsíčně.

„Pokud by hypoteční banky udržely objemy poskytnutých hypoték na úrovni letních měsíců, mohly by i atakovat rekordy z let 2016 a 2017, kdy sjednaly hypotéky za více než 225 miliard korun,“ dodal Sýkora.