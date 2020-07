Desetina Čechů ještě nepodala daňové přiznání, čas mají do 18. srpna

K úterku finanční úřady hlásily více než 2,5 milionu odevzdaných daňových přiznání. Většina lidí a firem tak už přiznání k dani z příjmů za rok 2019 odevzdala. „V loňském roce obdržela Finanční správa celkem 2 800 353 daňových přiznání k dani z příjmů,“ vyčíslila Klára Křehlová s tiskového oddělení GFŘ přibližný očekávaný počet přiznání.

Bez pokuty ho mohou poplatníci letos výjimečně podávat až do úterý 18. srpna, a to v souvislosti s koronavirovou krizí. V červnu to schválila vláda. Finanční správa ale zároveň upozornila, že se tímto krokem nemění termín pro podání, ale pouze se odpouští sankce z pozdního podání.

V případě, kdy by poplatník podal daňové přiznání nebo zaplatil daň až po 18. srpnu, musel by platit pokutu vypočtenou už od 8. dubna. „Povinnost uhradit úrok z prodlení vzniká za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem po dni splatnosti až do dne platby včetně. V roce 2020 je tedy prvním dnem, za který je daňový subjekt povinen uhradit úrok, 8. dubna 2020,“ upřesnila Křehlová.