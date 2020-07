Lhůta pro daňové přiznání je 18. srpna. Pak následuje terpve pokuta, vypočtená však k 1. dubnu

Daňové přiznání k dani z příjmu za loňský rok není nutné podat v termínu do 1. července, ale stačí až do 18. srpna. Ministerstvo financí prodloužilo totiž v souvislosti s dopady šíření koronaviru lhůtu, jak už dříve informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a vyplývá to i z informací na webu ministerstva.