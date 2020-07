Státní dluh Česka překročil dva biliony korun

Pokryto je 77 procent dluhu

Úřad dále informoval, že má nyní pokryto 77 procent prostředků v korunách, které bude letos potřebovat na financování dluhu. Jde tak o 533 miliard korun. Průměrný výnos prodaných dluhopisů podle činí 1,15 procenta ročně.

„MInisterstvo v prvním pololetí vydalo dlouhodobé dluhopisy především na krytí krizového schodku státního rozpočtu a na pokrytí splátek, z nichž většina je až v druhém pololetí. Tyto splátky budou zhruba 158,5 miliardy korun. I díky tomu očekáváme, že dojde jak k poklesu absolutní výše dluhu, tak že relativní zadlužení vůči HDP na konci roku nebude vyšší než v roce 2013, kdy bylo zadlužení České republiky nejvyšší,“ uvedl resort.

Letos byly poprvé prodány dluhopisy v eurech

Ministerstvo financí tento týden po roce opět vstoupilo na eurový dluhopisový trh, když ve středeční aukci umístilo na trh novou emisi eurového státního dluhopisu vydávaného na domácím trhu podle českého práva.

„Na základě předchozích indikací oslovených účastníků trhu byla splatnost vydávaného eurodluhopisu stanovena na červenec 2027 tak, aby došlo k maximálnímu využití současných příznivých tržních podmínek a bylo dosaženo záporného aukčního výnosu. Ministerstvo financí plánovalo vydání tohoto dluhopisu již v průběhu prvního pololetí tohoto roku, avšak v důsledku reakce finančních trhů na pandemické šíření nového typu koronaviru se rozhodlo tuto emisi odložit,“ uvádí tisková zpráva resortu.

Ministerstvo tak prodalo dluhopisy v eurech za 300 milionů eur (zhruba osm miliard korun). Investoři chtěli koupit dluhopisy za více než miliardu eur, vysoký zájem tak snížil výnos dluhopisů do záporných hodnot (to znamená, že někteří investoři jsou ochotní platit za to, že Česku půjčují - k této situaci v nedávné minulosti již několikrát došlo). Vyplývá to z údajů na internetových stránkách České národní banky.

Zájem investorů o státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí z předchozích měsíců tak trvá. Úřad zvýšil prodeje dluhopisů díky zatím příznivé situaci na finančních trzích.