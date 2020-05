Slabá koruna přepisuje obchodníkům ceníky. Zdražuje zboží z dovozu

„V rámci eurozóny bychom teď z hlediska půjčování neměli žádnou výhodu, spíš naopak. Samozřejmě je to ale eurozóna, kde rozhoduje – a je to složité. Ale protože máme svojí vlastní měnu, tak v podstatě nejsme odkázáni nebo závislí na někom, kdo nám určuje, jestli si můžeme půjčit, nebo nemůžeme,“ konstatuje premiér a předseda strany ANO Andrej Babiš.

Kdyby měli prodejci započítat slabou korunu stoprocentně, znamenalo by to u některého zboží zdražení o tisíce – třeba notebook by vyšel o skoro 1400 korun dráž, než na začátku roku, kdy byl kurz mnohem silnější. Nárůst cen by ale nakonec mohl být o něco nižší.

„Jestli se to promítne celé, to uvidíme, já bych spíš čekal, že výrobci mají problém s prodejem vzhledem k tomu, že mnoho kamenných obchodů bylo uzavřeno, tak na oplátku mnohem více směřují marketingové akce do eshopů, tedy tam, kde dnes zákazníci jsou,“ konstatuje finanční ředitel Alzy Jiří Ponrt.

Slabou korunu řeší i vývozci

Kvůli kurzu koruny musí teď měnit ceníky i další obchodníci. „Zatím jsme z velké části prodávali staré zásoby, tam se to do cen ještě nepromítlo, ale do nových objednávek, kde dostáváme i nové ceníky, už se to nějakým způsobem promítne,“ konstatuje také mluvčí Mall Group Pavla Hobíková.

Slabou korunu teď řeší i vývozci. Ti z jedné strany sice vydělají víc, z té druhé ale za nákupy materiálů v eurech víc zaplatí. „To, co na tom vydělají, tak také okamžitě rychle ztratí ve zdražení v dovozech. A protože jsme otevřená ekonomika, tak nejenom hodně vyvážíme, ale také hodně dovážíme,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.