Zemědělství chybí sezonní pracovníci, zrušení nouzového stavu by to dál zhoršilo, uvedl ministr Toman

„V okamžiku, kdy skončí nouzový stav, budou muset všichni pracovníci za zahraničí s prodlouženými vízy opustit Českou republiku. Jde o pracovníky, kteří mají propadlá víza, ale ty jsou prodloužena pouze po dobu nouzového stavu,“ uvedl Toman. Podle něj jde až o 5000 lidí z celkového počtu 20 tisíc zahraničních pracovníků. Nedostatek pracovníků se navíc bude v létě prohlubovat.

Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl nepovažuje za hlavní problém nedostatek pracovních síl, ale to, co bude následovat dál. Očekával by informace o dalším postupu a pravidlech. Dosavadní výstupy z vlády jsou podle něho zmatečné a nepředvídatelné.

Dodal, že drobní zemědělci naráz přišli o odbyt, když se zastavily hotely a restaurace.

Toman reagoval připomenutím, že vláda schválila „urychlený jízdní řád,“ kdy na 11. května počítá nový plán s otevřením restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem a od 25. května vnitřních prostor restaurací a hotelů. Zmínil také, že tlačil na to, aby farmářské trhy (od 20. dubna) byly otevřeny jako první, protože jsou pro zemědělce velmi důležité. Připomněl rovněž výjimku pro zahradnictví a květinářství.

Předseda KDU-ČSL a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka vidí problém s odbytem mléka do zahraničí i s exportem živých zvířat. Očekává, že do budoucích cen potravin se také výrazně projeví sucho.

Jaký bude vývoj cen potravin?

Ohledně dalšího vývoje cen potravin se diskutující neshodli. Večeřová zdůraznila, že ceny určují hlavně obchodní řetězce a jejich vysoké přirážky. Zmínila, že se nyní mění sortiment nakupovaných potravin, zájem je hlavně o ty základní. Další vývoj cen je podle ní těžké určit, protože na něj působí mnoho faktorů (výkyvy v poptávce, omezený export i import a mnohé další). Současnou dobu považuje za vhodný čas pro zvýšení českých produkčních kapacit a zvýšení naší potravinové soběstačnosti.

Podle Štefla by se mělo stanovit, co ze základních produktů jsme schopni vyrábět, které jsou a nejsou strategické. Ceny podle něho určuje zejména světový byznys, nejen obchodní řetězce.

Toman se domnívá, že ceny se mohou v některých případech zvýšit, v jiných pak snížit. Například mléčné výrobky mohou zlevnit, ovoce či zelenina zdražit. Odmítl také některé návrhy Evropské unie, kterými se nechce řidit, protože nejsou podle něho ve prospěch českých lidí.

Podpora pro zemědělství a soběstačnost

Ministr přípomněl rozhodnutí vlády o přidělení 3,3 miliardy na udržení potravinové soběstačnosti či penězích do Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) na pomoc podnikatelům v zemědělství s úvěry. Nejpozději do 20. května by pak chtěl předložit nový program na podporu malých zemědělců, v němž bude až 700 milionů korun. S ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) by chtěl domluvit menší administrativu při zaměstnávání sezonních pracovníků.

Toman se shodl s Jurečkou, že zvýšit potravinovou bezpečnost Česka není krátkodobá záležitost. Jurečka v roce 2016 přijal strategii o jejím zvyšování, ale to se nedaří. Nyní sněmovna projednává poslaneckou iniciativu o zvýšení podílu českých potravin v hypermarketech. Při schválení by mohla začít platit od příštího roku.