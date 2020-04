Kabinet připravil pomoc nájemníkům. Proti její podobě ale vystoupili majitelé domů

Žádná výpověd z bytu, pokud nájemník kvůli současné situaci nemá na zaplacení. Návrh ve středu schválila vláda.

„V době této koronavirové krize není možné, aby někdo dostal výpověď z nájmu v rámci bytu, pokud dojde k nezaplacení nájemného právě z důvodu snížení příjmu nebo dalších věcí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Podle návrhu zákona, který předložilo její ministerstvo a vláda schválila, by pohledávky na nájemném měly být splatné až ke konci května příštího roku.

Dnes vládě navrhnu, jak pomoci nájemníkům v nouzovém stavu - omezení možnosti výpovědi nájmů, nebo odkladu některých splátek. Další návrh se týká provozovatelů digitální ekonomiky typu Airbnb. V rámci bezpečnosti je potřeba vědět kdo ubytovává a koho. — Klara Dostalova (@DostalovaK) April 1, 2020

„Co ale není jasné a co se v současné době neprezentuje věřejně, je to, že i když nemá pronajímatel po celou tu dobu nárok na to, abyste mu platili nájemné, tak má nárok na to vám na konci vyúčtovat nejenom nájem, ale i veškerá související plnění, případně úrok z prodlení,“ uvádí Jana Sedláková ze serveru právovroušce.cz.

Majitelé jsou proti návrhu

Samotný návrh se nelíbí majitelům bytů. I ti často musí splácet různé závazky a tak jim vadí, že vláda výpadek příjmů přehazuje na ně. „Jako zásadní věc vidím to, že stát přenáší svoji zodpovědnost, jak zasanovat – lidi, firmy, OSVČ – postižené nařízením státu na jinou skupinu soukromých osob, která už ale nemá žádné zákonné záruky a nespadá pod žádný záchranný balíček, který vláda nabízí,“ uvedl místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v České republice Milan Krček.

„Návrh vlády, ve znění, které máme k dispozici, proto považujeme za neakceptovatelný. V současné chvíli rovněž pracujeme na právním rozkladu vládou přijatého návrhu,“ dodal Krček.

Poskytnutí odkladu závazků z nájemního vztahu se podle něj rovná poskytnutí bezúročného úvěru. „Ale například na rozdíl od bankovního sektoru, kterému stát tyto rizikové úvěry sanuje formou záruk poskytnutých státem, respektive Národní rozvojovou bankou, pro pronajímatele stát nenabízí žádnou kompenzaci,“ uvedl dále Krček.