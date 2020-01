Odtajněné protokoly ČNB: intervence mohly začít dříve, nakonec rozhodl Hamplův hlas

Zpětný pohled

Krok ČNB kritizovala řada ekonomů, podnikatelů, prezident Miloš Zeman i jeho předchůdce Václav Klaus.

A ačkoli existují některé metody, které se snaží odhadnout potenciální vývoj tuzemské ekonomiky bez existence závazku, poznamenává hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler, jedná se o odhady, které jsou vždy zatíženy značnou nejistotou.

„Ze zpětného pohledu se ale domnívám, že by se tuzemská ekonomika bez zavedení kurzového závazku nakonec obešla, aniž by se dostávala z recese výrazněji dále, případně se z titulu poklesu cen dostala do deflační recese, což byla obava zmiňovaná centrálními bankéři,“ míní hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

A vysvětluje, že obrat ve vývoji zahraniční poptávky byl už v té době natolik výrazný, že by se česká ekonomika z recese vymanila i bez kurzového zásahu ČNB, ačkoli by jí to trvalo možná trochu dále a růst HDP by byl zpočátku slabší.

„Ostatně v září 2013 přišel zcela zásadní obrat v indikátorech důvěry, které vzrostly citelně napříč všemi sledovanými segmenty ekonomiky. To částečně stálo za tím, proč odborná veřejnost zavedení kurzového závazku již vesměs nečekala. Deflační obavy byly také často popisovány až katastroficky, přitom i z jiných zemí jako Slovenska se ukázalo, že pokud je domácí poptávka v pořádku, krátkodobý pokles cen ekonomiku do žádné deflační recese neuvrhne,“ dodal Seidler.