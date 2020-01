Čtyři stovky pracovníků Pilsen Steel dostanou nabídku na odchod dohodou

„Zaměstnancům bude 20. ledna nabídnuto ukončení pracovního poměru dohodou. Kdo nebude souhlasit, obdrží osobně výpověď z pracovního poměru. Budeme se snažit maximálně vysvětlovat, co je pro koho výhodnější,“ uvedl Brož. Zaměstnancům, kteří se nedostaví, odešlou tentýž den výpověď poštou.

Dohoda může být podle Brože pro zaměstnance výhodnější, pokud budou splňovat zákonné podmínky, neboť získají rychle odstupné od úřadu práce. Insolvenční správce ho nemůže vyplatit, protože peníze nemá. Když si lidé zvolí výpověď, vznikne nárok na odstupné až po výpovědní lhůtě, tedy po 31. březnu.

Nikdo o nic nepřijde, ujistil insolvenční správce

„Jednání s odbory, úřadem práce a krajským úřadem bylo velmi konstruktivní. Projednali jsme načasování hromadného propouštění. Všichni budeme spolupracovat,“ slíbil Brož.

Zaměstnanci budou v nejbližších dnech informováni, jak jim může pomoci úřad práce, zda mají nárok na odstupné a jak ho uplatnit. Podle Brože nemusí přihlašovat své pohledávky, tedy dlužné mzdy, u soudu ani u správce. „Jejich mzdové nároky správce automaticky eviduje. Nikdo o nic nepřijde. Pracuje na tom oddělení lidských zdrojů a finanční oddělení,“ uvedl.

Podle náměstka hejtmana Iva Grünera (ČSSD) z dnešního jednání nevyplynulo, kolik propouštěných už má novou práci. V úterý uvedl, že většina zaměstnanců, kteří jsou od loňského ledna v odstávce za část mzdy, už práci našla. „Jsem přesvědčený, že většina z nich najde uplatnění v kraji,“ řekl. Někteří odejdou do důchodu nebo do předčasného důchodu, průměrný věk zaměstnanců je přes padesát let. Do evidence úřadu práce se zatím nikdo nepřihlásil, 15 lidí se přišlo na úřad „jen“ informovat.