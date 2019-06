Soud v Plzni začal projednávat konkurz hutí Pilsen Steel

V soudní síni sedí asi padesátka z šesti set zaměstnanců firmy, jež od ledna nevyrábí a jejíž ruští majitelé na ni v lednu sami podali návrh na insolvenci kvůli nedostatku peněz a předlužení. Zaměstnanci chtějí dlužné mzdy a kupce, který by obnovil výrobu.

Výsledkem přezkumného jednání bude soupis pohledávek, jež budou uznány, a těch, které budou definitivně popřeny. Neúspěšní věřitelé mohou do 30 dnů podat žalobu na určení pravosti a výši své pohledávky. Na schůzi věřitelů bude potvrzen, nebo odvolán inslovenční správce Jaroslav Brož jmenovaný v březnu. Věřitelé dále zvolí věřitelský výbor, který bude hájit jejich zájmy v insolvenčním řízení.

„Doufám, že soud posvětí to, že vyloučí největší věřitele (ruské banky Vněšekonombanka, VEB kapital a Mezinárodní investiční banky) z práva hlasování, protože oni uplatnili skoro 70 procent pohledávek. Ti by stejně v řízení válcovali všechno. Průběh konkurzu by tak byl regulérnější,“ řekl právník odborového svazu KOVO Vladimír Štich.

Podle něj v úterý poslal správce soudu dopis, kde zdůvodnil veškeré vazby hlavních věřitelů včetně propojení právnických kanceláří. „To byla bomba a odvaha, že to tam dal. Já tomu říkám loupež století za bílého dne,“ uvedl Štich.