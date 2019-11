Ocelárna v italském Tarantu dává práci, ale ničí zdraví. ArcelorMittal řeší s vládou její budoucnost

Ocelářský gigant ArcelorMittal se na koupi společnosti Ilva dohodl v roce 2018. Ilva sídlí v jihoitalském městě Taranto, regionu s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v zemi, a má přes 8000 zaměstnanců. Závod je největším producentem oceli v Evropě.

Slibovaná právní ochrana by poskytla manažerům společnosti ArcelorMittal imunitu před stíháním souvisejícím s plánem čištění ocelárny. Vládnoucí Hnutí pěti hvězd (M5S), však bylo proti imunitě s tím, že by to bylo nepoctivé vůči místním obyvatelům, kteří kvůli znečištění mohou mít vážné zdravotní problémy.

ArcelorMittal slíbil investovat stovky milionů eur do zlepšení ochrany životního prostředí v závodě. Chtěl však záruky, že nebude čelit žalobám místních obyvatel nebo zaměstnanců kvůli negativním dopadům na zdraví.

„Italský parlament zrušil právní ochranu nutnou k tomu, aby firma mohla realizovat svůj plán v oblasti ochrany životního prostředí bez rizika trestní odpovědnosti, čímž odůvodňuje oznámení o odstoupení od smlouvy,“ uvedl ArcelorMittal. Oznámení nabývá účinnosti po 30 dnech a firma uvedla, že do té doby se mají o výrobu a zaměstnance postarat komisaři, kteří v podniku vykonávali zvláštní správu.

V roce 2012 byli dřívější majitelé ocelárny obviněni, že v oblasti způsobili ekologické a zdravotní problémy. O tři roky později firma skončila pod zvláštní správou, a nakonec ji loni koupil největší světový výrobce oceli ArcelorMittal. Podmínkou Evropské komise pro schválení dohody bylo, že Arcelor prodá ostravskou huť a ocelářské firmy v Rumunsku, Makedonii, Itálii, Lucembursku a Belgii.

Zdroj: ČTK