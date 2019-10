Dvě firmy podle policie prolomily systém EET. Stát na daních údajně připravily o 14 milionů

Jde zřejmě o první zjištěný případ tohoto typu v České republice. Dotyční údajně upravili svůj pokladní systém softwarově tak, aby odesílal zkrácené tržby. Během roku takto nepřiznali 45 milionů korun, přiblížil náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita.

Kriminalisté obvinili pět lidí a tři firmy. Všem hrozí až deset let vězení. Čtyři obvinění podle Wity figurovali ve vedení dvou firem, které v Česku provozují jeden obchodní řetězec. Po celé zemi mají desítky prodejen a zaměstnanců. Provozují i internetový obchod.

Tito lidé si podle policie najali počítačového experta, kterého pověřili, aby narušil pokladní systém odesílající informace o tržbách. Tomuto muži, který je pátým obviněným, se to podařilo.

Obvinění se přiznali

Úředníci plzeňského finančního úřadu ale na to při kontrole přišli. „Účtenka z kontrolního nákupu neseděla s tím, co nakonec dorazilo do systému EET,“ řekl ředitel Finančního úřadu Moravskoslezského kraje Bronislav Kadlubiec. Finanční správa proto podala na policii trestní oznámení. Při vyšetřování se podle Wity porušení zákona o EET podařilo prokázat.

Všichni obvinění při vyšetřování spolupracují a přiznali se. Podle Kadlubiece jsou ochotní zkrácenou daň doplatit. Kriminalista Martin Válek dodal, že při zásahu proti skupině policisté zajistili majetek v hodnotě okolo 20 milionů korun.