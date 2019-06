Legendární aplikace iTunes jde ke dnu. Nahradí ji trojlístek Apple Music, Podcast a Apple TV

Aplikace iTunes je dílem ještě z éry spoluzakladatele Applu Steva Jobse, vydána byla 9. ledna 2001. V případě Česka se hudba dala nakupovat až v roce 2011 a stahování filmů přibylo ještě o něco později.

Služba iTunes se teď nově rozdělí do tří samostatných aplikací Music, kdy jde o hudbu, která zahrne i službu Apple Music. A dále Podcasty a TV. Všechny z nich se také vylepší tak, aby iTunes nahradily. Funkčnost iTunes by měla být plně zachována, zda ale půjde synchronizovat i nadále hudba do starších iPodů (bez iOS), nebo si budou muset zájemci koupit nové, ještě jasné není.

Konference WWDC v americkém sídle Applu potrvá až do pátku 7. června a americký počítačový gigant na ní ukazuje celou řadu dalších softwarových novinek.

Kromě nové generace operačního systému iOS, který využívají chytré telefony iPhone a počítačové tablety iPad, se očekává také nová platforma macOS pro stolní počítače a notebooky. Představují se i nové aplikace, díky kterým se třeba chytré hodinky stanou ještě nezávislejšími.

Jako zásadní novinku Apple představil také takzvaný Dark Mode, tedy tmavý mód. Ten má šetřit oči a přispět k jejich menšímu namáhání za šera či jinak snížených světelných podmínek.