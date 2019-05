Stát zapůjčil asi třetinu rezerv ropy. Doplnění potrvá zhruba půlrok

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově tak od 1. května tekla ropa ze státních rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než sto tisíc tun.

„Česko uvolnilo asi třetinu ropy, uvolnili jsme jí tolik, kolik rafinerie Litvínov potřebuje na bezproblémový chod na 30 dní. Předpokládáme, že proces doplňování zásob bude trvat půl roku, pokud nepřijdou další nepředvídané okolnosti,“ uvedl Švagr.

V pondělí státní provozovatel ropovodů Mero oznámil, že ropa do Česka opět proudí. V litvínovské rafinerii by ji tak měli začít zpracovávat během několika dnů. Kvalitativně je už surovina v pořádku. Zatímco dřív se přítomnost chloridů kontrolovala jednou týdně, teď je to třikrát denně.