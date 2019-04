Vstup do EU před patnácti lety pomohl zahraničnímu obchodu Česka. Nejdůležitější je Německo

Vstup České republiky do EU v květnu 2004 kladně ovlivnil vývoj zahraničního obchodu. Už v roce 2005 se dostal do přebytku 5,2 miliardy korun. V přebytku je od té doby s výjimkou krizových let 2007 a 2008 a roku 2010, potvrdil Václav Rybáček ze sekce makroekonomických statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ). Loni přebytek zahraničního obchodu dosáhl 123,5 miliardy korun.