Ovce, slepice i včely, všechno k pronajmutí. Firmy nabízejí Čechům pocit života na venkově

Magistrátní živé „sekačky“ mohou lidé potkávat v okolí Prahy už skoro dvacet let. Praha si je pronajímá od roku 2000. Po pražských stepích se od května do října pohybuje na 280 ovcí a koz, a to především v Prokopském a Šáreckém údolí a v Trojské kotlině.

„Pastvu pro hlavní město zajišťují soukromí zemědělci, kteří také obstarávají čtyřiadvacetihodinový dohled nad stády. Ročně vychází pastva ovcí a koz zhruba na 950 tisíc korun,“ řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

V roce 2018 se v Praze a Středočeském kraji chovalo 25 708 ovcí, což je nejvíce za poslední tři roky. O rok dříve jich bylo podle dat Českého statistického úřadu 24 800. S výjimkou Jihočeského kraje se právě v Praze a Středočeském kraji pase nejvíc ovcí ze všech krajů Česka.

Dvě živé „sekačky“ lze pořídit za dva tisíce korun na dva týdny

Spolek Jestřábník na svých stránkách nabízí dvě až čtyři živé „sekačky“ na dva týdny za tisíc korun. Ovce si zájemci musí pronajmout minimálně dvě. „Méně než dvě nemohou ze zákona být, bylo by jim smutno,“ uvádí na svých internetových stránkách.

Ovce a kozy lze i adoptovat. „Za poplatek za péči, ročně to vyjde u jednoho zvířete na tři tisíce korun,“ upřesnil koordinátor projektu Vojtěch Koštíř ze spolku Pražská pastvina, která službu nabízí. A dodává, že hlavním smyslem je záchrana stepí v okolí Prahy.

Obyvatelé metropole a okolí se můžou stát také přímo pasáčky ovcí a koz. Spolek Pražská pastvina nabízí i možnost komunitní pastvy. „V roce 2017 jsme přivezli šest koz a dvě ovce, nyní máme zhruba sto zvířat. Spousta lidí dnes touží mít kozy nebo ovce, ale nemají dostatečný prostor,“ dodává Koštíř.