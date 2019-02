Sušenky z pecek nebo mláta. Odpad z výroby piva nebo vína se dá skoro beze zbytku využít

To, co dříve potravinářské firmy pokládaly za odpad, dnes stále častěji chtějí maximálně využít. Například pivovarské mláto (tuhé zbytky po filtraci sladiny) se dříve vyváželo jako hnojivo na pole nebo se jím krmila hospodářská zvířata. Vzhledem k tomu, že obsahuje množství vlákniny a dalších látek, uvažují odborníci o tom, že by se dalo přidávat jako přísada do potravin.

Mláto je bohatým zdrojem vlákniny a minerálů

„Mláto je velmi vhodnou variantou k obohacení potravin o minerální látky zinek, měď, selen, hořčík, vlákninu, bílkoviny včetně esenciálních aminokyselin, které si lidský organismus nedokáže sám vytvořit,“ vysvětlila Viera Šottníková z Ústavu technologie potravin Mendelovy univerzity.

Význam vlákniny je podle ní stále podceňován. Její nedostatek v lidském těle přitom může být poměrně nebezpečný. Naopak pravidelným a dostatečným příjmem vlákniny je šance snížit riziko některých závažných onemocnění. Vědci z Mendelovy univerzity proto chtějí namleté mláto přidávat do pšeničné mouky a péct z něj sušenky a rohlíky nebo ho přidávat do jogurtů.