Prodloužení životnosti Dukovan může fungovat, ale delší váhání by vedlo k dovozu elektřiny, soudí Pačes

Současné odklady a váhání by však zároveň mohly vést k soustředění se na jaderné reaktory čtvrté generace. Ty mají oproti současným velkým jaderným blokům řadu výhod, „ale ještě nejsou na potřebné úrovni a bylo by to velmi drahé“, míní Pačes.

Zároveň zdůraznil, že pokud by se stavba nových zařízení uskutečnila, neznamenala by navýšení kapacity tuzemské výroby elektřiny, ale pouze nahrazení výkonu současných jaderných bloků. Navíc v Česku se budou zavírat uhelné elektrárny a těch pár, které zbudou, budou podle něho ekologizovány.

Bývalý šéf Akademie věd připomněl současné celosvětové tendence prodloužit životnost jaderných elektráren. V Česku se to odvíjí od toho, že není jasné, jak by se výstavba financovala a zda vůbec by se měly další bloky stavět. Upozornil zároveň na riziko, že čím déle se bude diskuse táhnout, tím pravděpodobnější je, že lidé jádro nakonec přestanou podporovat. „Kdo ví, zda se budou nějaké nové bloky stavět,“ dodal.

Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti okolo financování. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v pondělí řekla, že o investičním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by mělo být jasno do dubna letošního roku. Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné.

Pačes také zpochybnil některé odhady, že by náklady na nový blok činily 200 miliard korun. Podle něho by to bylo podstatně více. „ČEZ sám to nemůže unést a nemůže to financovat,“ míní. Vedlo by to i ke sporům s minoritními akcionáři ČEZu.

V případě výběru jiného, zahraničního investora, by pak náklady výstavby byly menší, ale zároveň i výnosy z provozu by nebyly tak velké. „Není možné čekat, aby to někdo investoval, a pak z toho nic neměl,“ dodal Pačes.