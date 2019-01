Pražské letiště získá tisíc parkovacích míst i skywalk. Podívejte se, jak se areál promění

Letiště Václava Havla už zná vítězný návrh, podle kterého by se mělo změnit okolí terminálů. Nové parkovací domy by měly navazovat přímo na terminál 2 a využívali by je jak běžní řidiči, tak cestovní kanceláře. První z domů by se měl začít stavět v roce 2021. Druhý o dva roky později.

Další parkovací místa mají zabránit přetížení pražského letiště. To loni přivítalo o devět procent cestujících víc než v roce 2017. Minimálně tříprocentní růst čeká i v příštích letech. „Již v loňském roce nastala situace, kdy letiště řešilo zcela naplněné kapacity,“ říká jeho mluvčí Roman Pacvoň. Budování nových parkovišť je podle něj nutné.