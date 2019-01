Od dob podvýživy a hladu k hojnosti a přejídání. Cesty lidí k užívání si měnily svoji podobu

Černý pak uváděl, jak se váha těchto složek v historii vyvíjela. „O středověku se někdy hovoří jako o společnosti hladu a hojnosti,“ řekl s tím, že lidé tehdy kolísali mezi dvěma extrémy. Buď neměli co jíst, nebo byla dobrá úroda a hleděli na to najíst se, co to šlo. Zhruba od 19. století pak má západní společnost poprvé dostatek potravin. Tehdy začínají dějiny obezity. Dnes má náš civilizační okruh nejsnazší přístup ke kaloriím.

Už v antice pak existovaly loterie a s nimi spojený moment vzrušení. Ve středověku přibyly karetní hry a šachy, ve 20. století například počítačové hry.

Historik zároveň odmítl názor, že čím dál do minulosti, tím byl sex potlačovanější. Nejvíce restriktivní podle něho bylo 19. století („hyperventilovalo nad odhaleným ženským kotníčkem“), zatímco člověk ve středověku měl k sexu mnohem uvolněnější vztah. „My se vlastně ještě vzpamatováváme ze šoku, který nám 19. století uštědřilo,“ dodal.

